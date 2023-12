Panettoni di Sal De Riso sequestrati e donati al Banco Alimentare: l'operazione dei carabinieri

Dissequestro e donazione di prodotti al Banco Alimentare Campania da parte del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno. Stamattina, infatti, sono stati consegnati al Banco Alimentare Campania circa 100 confezioni di Panettoni Salvatore De Riso, prodotto di eccellenza che non poteva essere commercializzato nella grande distribuzione, ma solo presso negozi o punti vendita autorizzati dalla casa madre, così come espressamente voluto dal noto pasticcere. I panettoni rinvenuti erano sprovvisti delle indicazioni relative al lotto perché rimosso, unitamente al codice QR. Grazie all’incessante lavoro dei Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno e in collaborazione con la stessa Azienda Sal De Riso Costa D’Amalfi sono stati ritirati dal commercio presso uno store non autorizzato alla vendita della Grande Distribuzione e donati al Banco Alimentare.





Il C.Ri.P.A.T. (Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza della Ristorazione Pubblica e Collettiva), operativa presso la ASL NA1, ha verificato l’idoneità del prodotto dando autorizzazione alla donazione. Continua, dunque, il lavoro in simbiosi con le istituzioni per poter recuperare i prodotti sequestrati che sono ritenuti edibili, dopo le opportune verifiche. Dietro le istituzioni ci sono sempre uomini e donne di buona volontà che fanno di tutto per far rispettare la legge a tutela di tutti e per evitare lo spreco alimentare.