Lido abusivo ad Erchie di Maiori: scattano i sigilli, nei guai il titolare di un chiosco

Nei confronti del titolare della concessione demaniale marittima per il mantenimento di un chiosco in legno ad uso edicola, sono stati elevati 2 verbali di contestazione per violazioni amministrative per mancanza di SCIA sanitaria dedicata e di titoli abilitativi alla somministrazione assistita, per un totale di 8 mila euro