Blitz della Finanza: sequestrati 10mila articoli potenzialmente pericolosi, tra cui mascherine non sicure

Blitz della Finanza a Salerno, nei giorni scorsi: sequestrati oltre 10mila articoli non a norma scovati presso un negozio del capoluogo. A finire nei guai, il titolare del punto vendita di cover e accesori per telefonia, un 33enne di nazionalità spagnola che, per specifiche violazioni di carattere amministrativo, rischia sanzioni fino a 43mila euro. Le Fiamme Gialle hanno passato al setaccio tutta la merce: i prodotti erano privi di qualsiasi informazione sulla denominazione merceologica, nonché sulle modalità di utilizzo e, circostanza più grave, in merito all’eventuale presenza di materiali o sostanze nocive per la salute.

I controlli

Sono state trovate anche alcune decine di mascherine senza il marchio “CE”, la certificazione che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza. Inoltre, qualche giorno prima, i finanzieri hanno sequestrato un centinaio di articoli tra borse, portafogli e cinture recanti il logo di note griffe, palesemente contraffatti, denunciando alla Procura della Repubblica due senegalesi. Il monitoraggio continua.