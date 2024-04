Zona industriale, parte il servizio navetta gratuito per i lavoratori

Agevolare gli spostamenti dei lavoratori della zona industriale di Salerno riducendo da un lato il traffico veicolare e dall’altro anche l’inquinamento. Sono questi gli obiettivi del nuovo servizio navetta gratuito organizzato dal Consorzio Asi in collaborazione con Confindustria Salerno, che coinvolge il Comune di Salerno e la ditta di trasporti Palmentieri. Ieri la presentazione presso la sede del Consorzio Asi al Parco Arbostella. Sono intervenuti il presidente del Consorzio Asi Salerno, Antonio Visconti, il vice presidente di Confindustria Salerno, Antonello Sada, il past president di Confindustria, Vincenzo Boccia, e l'assessore alla mobilità del Comune di Salerno Rocco Galdi.

Le corse della navetta

Il progettorende disponibile per i lavoratori interessati un servizio navetta - in alcune fasce orarie coincidenti con l’ingresso e l’uscita dal luogo di lavoro - che mette in collegamento determinati punti di snodo della città verso alcuni punti dell’area industriale di Salerno. Cinque, in totale, le corse: la prima - per l’andata - alle 6.45 e le successiva a distanza di mezz’ora l’una fino alle 8.45 con diverse fermate: dalla stazione Metro Arechi fino a via Tommaso Paradiso, passando per la zona di Fuorni nei pressi della Centrale del Latte, via Wenner, Viale De Luca Andrea, via Terre Risaie, Via Mecio Gracco, via Tiberio C.Felice, via Tommaso Prudenza. Per il ritorno la prima navetta è alle 16.50 fino alle 17.50.