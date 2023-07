Coltellate ad ex carabiniere in pensione durante litigio, condanna definitiva

Aveva accoltellato un ex carabiniere in pensione in pieno centro a Siano, dopo un litigio. Ora la condanna diventa definitiva per un 59enne di Siano, accusato di tentato omicidio. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, rendendo la pena definitiva. I fatti risalgono al 2021. La vittima fu ricoverata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Nocera Inferiore e nonostante le multiple ferite riuscì a salvarsi.

La storia

I fatti si consumarono in via D’Andrea. I due si conoscevano e c'erano già state diverse scaramucce da parte di entrambi. Al giudice il 59enne spiegò di rapporti complicati già da tempo con la vittima che lo avrebbe provocato dopo averlo incontrato in strada. I due, dopo l'aggressione, che costò all'ex militare diverse ferite al torace, furono separati da alcuni dei presenti.