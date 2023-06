Auto in fiamme sull'A2 del Mediterraneo a Sicignano: due persone in salvo

Tensione, questa sera, lungo l’A2 del Mediteranneo, dove un’automobile (Nissan Micra) è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni, in direzione sud.

I soccorsi

Fortunatamente il conducente ed un’altra persona a bordo sono riusciti a scendere in tempo dalla vettura prima che il fuoco prendesse il sopravvento. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco per domare l’incendio e i tecnici dell’Anas per gestire la circolazione veicolare.