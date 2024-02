Allarme furti nel Cilento: i sindaci incontrano il prefetto

Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Vallo della Lucania, si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Hanno partecipato anche il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre ai sindaci di numerosi comuni del Cilento. L'incontro di oggi segna l'avvio di una serie di riunioni itineranti che si terranno in tutta la provincia di Salerno.

La riunione

La decisione di organizzare la riunione è stata influenzata da recenti episodi di furti in alcune zone del Cilento, che hanno generato preoccupazione tra i residenti. Per contrastare il fenomeno, sono state annunciate diverse misure. Tra queste, l'intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine, in particolare nei luoghi e negli orari più a rischio. È stata inoltre istituita una Squadra di Intervento Operativo, specializzata nel controllo del territorio e nel contrasto alla criminalità organizzata, che opererà soprattutto nel sud del Cilento. In aggiunta, si prevedono operazioni straordinarie congiunte tra le varie forze di polizia e si incoraggiano i sindaci a promuovere il "controllo del vicinato", un'iniziativa che coinvolge i cittadini nella segnalazione di attività sospette, evitando però le ronde che potrebbero esporre a rischi. Infine, è stato discusso l'uso della videosorveglianza, con l'installazione di lettori di targa ai punti di accesso ai territori e la connessione di questi sistemi alle centrali operative delle forze di polizia, per un monitoraggio più efficace. "Abbiamo dato una risposta immediata. Riunire il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sul territorio è servito a dare un importante segnale di presenza e di vicinanza dello Stato" ha affermato il prefetto, che ha aggiunto: "Abbiamo intensificato i servizi di controllo e potenziato le risorse. C’è necessità di fare squadra, la cooperazione tra le istituzioni statali e gli amministratori locali è fondamentale in una logica di sicurezza integrata. Un altro tassello importante del sistema sarà l’impegno da parte dei comuni a progettare sistemi di videosorveglianza per ambiti".