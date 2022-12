Il Questore Conticchio: "La sicurezza è aumentata". Poi l'appello alle donne e ai genitori: "Controllate i figli"

"È aumentata la percezione della sicurezza e la sicurezza stessa. Noi abbiamo investito parecchio sul controllo sul territorio. Aumentare la prevenzione vuol dire evitare la commissione di reati. A Salerno e provincia abbiamo registrato questo dato assolutamente positivo. Abbiamo incrementato lo strumento del daspo nei vari ambiti. Sia per i parcheggiatori abusivi, sia per la prostituzione che per la violenza negli stadi abbiamo avuto importanti risultati". Lo ha dichiarato il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, che ha incontrato questa mattina la stampa salernitana per i consueti auguri di fine anno e per fare un bilancio delle attività dell'anno che si sta chiudendo.

L’appello alle famiglie

Conticchio si è soffermato a lungo anche sul problema della violenza sulle donne e sulla baby gang. "Particolare attenzione anche per la tutela delle donne. Invito queste ultime a non fare alcun incontro chiarificatore, o di farlo a distanza via telefono o, al più, portando con sé qualche amico o familiare che può aiutarle all'occorrenza e fare da testimone. Non accettate l'ultimo appuntamento per il chiarimento. Sulle baby gang, invece, invito i genitori a ricoprire un ruolo centrale. È un fenomeno che riguarda l'intera provincia di Salerno. Alle famiglie, alle mamme, dico di tornare ad assumersi le responsabilità di quello che fanno i propri figli. Controlliamo i nostri figli", ha detto ancora il questore. Sulla questione furti in appartamento ha aggiunto: "È un problema che si sta presentando in alcune aree della provincia. Ma stiamo mettendo in campo, con le altre forze di polizia, servizi di prevenzione". "Salerno è una città sicura - ha concluso Conticchio- Non abbiamo registrato un aumento di reati connessi alla criminalità predatoria. Il turista che viene a Salerno si sente sicuro".