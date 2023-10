"Gatti reclusi a Castelvolturno? Falso!": la precisazione dopo l'appello d'aiuto

Dopo le becere speculazioni sui gatti di Castel Volturno ad opera di individui già noti alle forze dell'ordine, ad onor del vero noi di "Verbo gattare, io gatto" volevamo far sentire una seconda campana e chiarire che i gatti di cui sopra, attualmente, sono sotto il controllo della ASL locale e della Forestale che hanno verbalizzato la situazione e non autorizzano alcun intervento (peraltro non legale) da altri.

La precisazione segue l'appello di aiuto diffuso da alcuni anilmalisti salernitani in cerca di adozioni per circa 40 gatti che sarebbero stati reclusi in un locale non idonea a Castelvolturno. "I gatti, in accordo con la ASL, sono stati portati nel recinto appositamente allestito in esterno dal mese di agosto, tutto verbalizzato e documentato da foto e video. Erano stati riportati dentro solo ed esclusivamente a causa della pioggia dirompente dei giorni scorsi, momentaneamente, in attesa di completare una tettoia. I gatti stanno attualmente come le foto in basso e la signora che se ne occupa, ha chiesto aiuto per una tettoia e si è finalmente decisa a fare adottare dei gatti a persone di buon cuore, ma lo farà solo in collaborazione con volontari di sua fiducia. Documentando il tutto anche pubblicamente, se necessario. La situazione le era sfuggita di mano. Attualmente ci sono volontari che aiutano senza sollevare polveroni mediatici, che non hanno bisogno di agire sempre a telecamere accese e non infrangono la privacy, che la stanno seguendo per le adozioni. Agli errori si può sempre porre rimedio. Attualmente i gatti stanno come dalle foto in basso, monitorati da Asl e Carabinieri e vengono loro acquistate scatolette di medio livello (e non da discount come invece qualcuno ha fatto per ovvie ragioni). Si ringrazia sempre per l'aiuto, ci mancherebbe, ma noi, da persone esterne, abbiamo visto e possiamo provare le buone intenzioni e soprattutto i progressi che sono stati fatti ritenendo questo accanimento, attualmente, uno sciacallaggio immotivato. Irrompere adesso nella pace di queste creature non è un atto d'amore", si legge nel post.

Chi volesse realmente aiutare la causa con cibo e altro può contattare tramite Messenger oppure iscriversi alla piattaforma teaming: https://www.teaming.net/verbogattare