Gatti reclusi senza cibo e luce, a Castelvolturno: l'appello disperato degli animalisti

Abbiamo bisogno urgentemente di Associazioni o volontari che ci possano aiutare a salvare una 40ina di gatti chiusi in una casa a Castel Volturno, alcuni senza sterilizzazione e in completo stato di abbandono. È una situazione drammatica: chiediamo un aiuto disperato a tutti, per tentare di salvare questi gatti che, lasciati nella loro attuale condizione, morirebbero di fame o di malattia.

Chiunque potesse supportare i volontari, può contattare a mezzo Facebook Ilaria Daddi ed Enrico Rizzi.