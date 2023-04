Asl Salerno, la denuncia dello Smi: "Medici di continuità assistenziale impegnati per il 118"

"Abbiamo scritto ai vertici dell'Asl di Salerno in merito all'utilizzo improprio dei medici di continuità assistenziale che vengono costretti a far parte del personale di bordo dell'autoambulanze del 118". Lo denuncia Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che rende nota una lettera inviata al direttore generale dell'Asl Gennaro Sosto e ai vertici amministrativi dell'azienda sanitaria salernitana.

Le critiche

Il segretario Onofri spiega: "Si costringono i medici di continuità assistenziale a supplire alla carenza di medici del 118 in assenza di una propria copertura assicurativa e in violazione della normativa nazionale che consente l'accesso sui mezzi di soccorso avanzato solo ai medici con una formazione specifica. In questo modo si creano le condizioni di rischio sia per il personale medico, sia per i pazienti soccorsi -spiega - Non vorremmo essere costretti, in caso di mancata risposta da parte dell'Asl di Salerno d'intraprendere tutte le azioni, comprese quelle giudiziarie, per tutelare in tutte le sedi, anche in quella giudiziaria, i nostri iscritti".