Ritirano la social card a Nocera Inferiore: i tre assessori comunali si dimettono

Dopo la bufera politica scoppiata, nei giorni scorsi, a seguito del caso della “social card”, i tre assessori della Giunta Comunale di centrosinistra di Nocera Inferiore (Umberto Iannotti, Mimma Lamberti e Renato Guerritore) hanno rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del sindaco Paolo De Maio. Ma ecco le lettere inviate al primo cittadino.

Il passo indietro del vicesindaco Umberto Iannotti:

Caro Paolo, è stato un onore per me servire la Città di Nocera Inferiore, prima da Consigliere Comunale e poi da Vice Sindaco, ma il mio percorso amministrativo termina qui. Ho lavorato giorno e notte, ho sacrificato la mia famiglia, i miei figli e il mio lavoro per servire la mia Città, spero, nel migliore dei modi. L’odio sociale che ha travolto la nostra città ha prevalso su tutto ciò che di buono è stato fatto in questi 439 giorni. Hanno infangato il mio nome, quello della mia famiglia. Mi hanno dato del furbetto, dell’evasore, dell’imbroglione senza aver commesso alcun illecito, senza aver ricevuto un avviso di garanzia e senza essere passato in un aula di tribunale, ma solo per aver percepito un diritto riconosciuto dallo Stato. Mi hanno infangato solo per questioni di opportunità, facendo questioni di moralità. Il tempo da gran signore si incaricherà di dare le dovute risposte a tutti i professori di etica e di morale, ma ora è il momento che mi dedichi alla famiglia e ai miei figli. Ringrazio i Consiglieri Comunali, i colleghi di Giunta e i dipendenti tutti che mi hanno accompagnato in questo percorso. Ringrazio tutte le persone che, in questi giorni difficili, mi sono stati vicini mostrandomi solidarietà ed affetto. Grazie Paolo per la piena fiducia e la totale autonomia che mi hai garantito nello svolgimento del mio ruolo. Spero di esserne stato all’altezza".

Parla l’assessore Mimma Lamberti:

"Mi dimetto per rispetto della Città, di Paolo De Maio e dell’Amministrazione. Mi scuso pubblicamente con la cittadinanza se con la mia condotta ho urtato parte dell’opinione pubblica ma mi dispiaccio che, a prescindere, si vede e si voglia vedere, nel politico di turno l’imbroglione che ha manovrato la cosa pubblica a suo piacimento. In questo caso posso dire a voce e testa alta che non è così". "Sono risultata nella lista dei beneficiari della carta Inps erogata in favore delle famiglie con Isee fino a 15000 euro e con minimo 3 persone nel nucleo familiare. Il mio reddito e gli altri requisiti coincidevano così come la composizione del mio nucleo familiare composto da me ed i miei due splendidi figli. Ho visto arrogarsi poteri social inquisitori e ho sentito “saggi” della politica e professionisti che svolgono un ruolo attivo con i giovani parlare di incompetenze e indegnità collegandoli al reddito presentato. Personalmente dico a me stessa ed esorto chiunque altro a non sentirsi mai identificato con un numero che sia di un conto corrente, che sia dell’Isee. La dignità, le competenze ed il valore di una persona non sono certo dati da un numero. Ho letto e sentito parlare di valori quali correttezza e dignità ma chi parlava o scriveva non ha incarnato questi valori. La mia azione di ritirare la suddetta carta si è rivelata “inopportuna” perché in quanto assessore ricevo già un’indennità ma la verità è anche che non ho avanzato nessuna richiesta. Ho beneficiato legittimamente di una possibilità in più per la mia famiglia riconosciuta in automatico dallo Stato. Lascio, non certo per il riconoscimento di alcuna colpa, scorrettezza o violazione ma per un sereno prosieguo della mia vita, di quello della mia famiglia e del lavoro dell’amministrazione comunale. Ringrazio per il Sindaco per la fiducia ed auguro ai miei colleghi di Giunta ed a tutta l’amministrazione buon lavoro".

Il post di Renato Guerritore