Rubinetti a secco in città: previste due sospensioni idriche, i disagi

Disagi in vista, per diversi cittadini, a causa di due sospensioni idriche programmate in città. Per iniziare, il 30 agosto, in piazza Alario, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria all'altezza del civico 16, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 13 di mercoledì 30 agosto in Piazza Alario, Piazza Matteo Luciani e via Benedetto Croce.

L'altra sospensione

A seguire, giovedì 31 agosto, rubinetti a secco in via Irno, a causa della manutenzione straordinaria all'altezza del civico 159: dalle ore 10 alle ore 13 del 31 agosto, sarà sospeso il servizio in via Irno (dal civico 1 al civico 171). La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.