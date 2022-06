Lavori ad Angri, annunciata la sospensione idrica: l'avviso

Per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 17 di venerdì 10 giugno alle ore 6 di sabato 11 giugno ad Angri. Ad annunciarlo, la Gori.

Ecco la mappa dei disagi

Corso Italia

Corso Perris

Corso Vittorio Emanuele

Cortile Abbate

Cortile Cesarano

Cortile Ferrara

Cortile Nocera

Cortile Pauciulo

Cortile Provenza

Largo Badia

Largo Matteotti

Piazza Andrea Doria

Piazza Annunziata

Piazza Crocifisso

Piazza Don Enrico Smaldone

Piazza San Giovanni

Piazza Sorrento

Prolungamento Arnedi

Traversa II di via Ferrovia

Via Adriana

Via Alexander Fleming

Via Alveo Sant'Alfonso

Via Amerigo Vespucci

Via Annunziata

Via Antonio Meucci

Via Ardinghi

Via Arnedi

Via Badia

Via Brigadiere Gioacchino D'anna

Via Caiazza

Via Canneto

Via Caputo

Via Cervinia

Via Cicerale

Via Concilio

Via Cristoforo Colombo

Via Cupa Mastrogennaro

Via Cuparella

Via Dante Alighieri

Via De Pascale

Via dei Goti

Via del Monte

Via della Repubblica

Via di Mezzo Estate

Via di Mezzo Nord

Via di Mezzo Ovest

Via di Mezzo Sud

Via Domenico Scarlatti

Via Don Vincenzo Minzoni

Via Enrico Fermi

Via F.S. Caiazzo

Via Fondo Badia

Via Fondo Caiazzo

Via Franco Pentangelo

Via Gaetano Marra

Via Generale Carlo Perris

Via Giacomo Matteotti

Via Giovanni Amendola

Via Giovanni Da Procida

Via Giovanni Zurlo

Via Giudici

Via Giuseppe Messina

Via Guglielmo Marconi

Via I Canneto

Via I Quarto

Via II Canneto

Via Incoronati

Via Largo Badia

Via Largo dei Goti

Via Largo Messina

Via Maddalena Caputo

Via Marco Polo

Via Masuccio Salernitano

Via Messina

Via Monsignore De Angelis

Via Monte Taccaro

Via Murelle

Via Nazionale

Via Nazionale Contrada Quarto

Via Nuova Cotoniere

Via Padre Cinque

Via Padre Leone Redentorista

Via Pentangelo

Via Petaccia

Via Ponte Aiello

Via Porta del Torrione

Via Raffaele De Pascale

Via Renato Raiola

Via Risi

Via Salvatore Di Giacomo

Via San Francesco

Via San Gennaro

Via San Leuci

Via Sannazzaro

Via Santa Chiara

Via Santa Lucia

Via Sant'Alfonso

Via Sant'Alfonso Torretta

Via Semetelle

Via Smaldone

Via Taverna del Passo

Via Tenente Roberto Fontanella

Via Torretta

Via Venerabile Canonico Alfonso Fusco

Via Vicinale Ferrovia

Viale degli Astronauti

Viale Kennedy

Vicolo Porta di Basso.

Tutte le relative traverse.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

1) Piazza Annunziata;

2) Via Nazionale, Parrocchia Regina Pacis.

Dalle 17:00 alle 23:00 del 10/06/22.

BATTERIE DI FONTANINE

1) Via Del Monte;

2) Via crocifisso, 93.

Per tutta la durata della sospensione.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.