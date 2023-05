Lavori a Salerno, rubinetti a secco per 6 ore: la mappa dei disagi

Sono previsti il 24 maggio, gli interventi di manutenzione straordinaria in via Rafastia: verrà sospesa l’erogazione idrica di mercoledì, dalle ore 9 alle ore 15, nella stessa via Rafastia.

L'avviso

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.