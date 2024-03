Rubinetti a secco per 12 ore a Sarno, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco per 12 ore a Sarno. La Gori, infatti, fa sapere che per dei lavori programmati sono previste mancanza d'acqua o abbassamenti della pressione idrica dalle 14 del 4 marzo alle 2 del 5 marzo.

La mappa delle strade interessate:

VIA MATTEOTTI

CORSO UMBERTO I

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI

PIAZZA IV NOVEMBRE

PIAZZA MICHELANGELO CAPUA

PIAZZA SABOTINO

PIAZZA XXIV MAGGIO

RAMPE TERRAVECCHIA

RIONE EUROPA

STRETTOIA VICINALE LANZARA

TRAVERSA DI VIA SAN VITO

TRAVERSA II DI PROLUNGAMENTO GIACOMO MATTEOTTI

VIA ASTONE DI CERVO

VIA BERSAGLIO

VIA BRACIGLIANO

VIA BRUTO FABRICATORE

VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR

VIA CAPPELLA VECCHIA

VIA CAROGIOIELLO

VIA CARRARA CASTAGNITIELLO

VIA COTINI

VIA DE LIGUORI

VIA FIORENTINI

VIA FORNO VECCHIO

VIA FOSSALUPARA INFERIORE

VIA FOSSALUPARA

VIA GAETANO NUNZIANTE

VIA GIUSEPPE LANZARA

VIA GIUSEPPE MAZZINI

VIA GIUSEPPE PIANI

VIA I STARZELLA

VIA II STARZELLA

VIA MASSERIA MUONZO

VIA MICHELE SQUITIERI

VIA MORTARO

VIA PAOLO FALCIANI

VIA PIETRO NOCERA

VIA PIOPPAZZE

VIA PONTE ALARIO

VIA PRIMA CARRARA CASTAGNITIELLO

VIA PROLUNGAMENTO MATTEOTTI

VIA QUATTROFUNI

VIA R.LAUDISIO

VIA RAMPE TERRA VECCHIA

VIA RIVO CEROLA

VIA SAN DOMENICO

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI

VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA

VIA SANTA MARINA

VIA SAN VITO

VIA SANT'ERAMO

VIA SILVIO RUOCCO

VIA VECCHIA LAVORATE

VIA VOSCONE

VICO CANTARONE

VICOLO DEI GIUDEI

VICOLO DEI MIRACOLI

VICOLO DEI PASTORI

VICOLO FORNO VECCHIO

VICOLO I SAN SEBASTIANO

VICOLO II SAN SEBASTIANO

VICOLO IMMACOLATA CONCEZIONE

VICOLO OREFICE

VICOLO SAN MARTINO

VICOLO SAN NICOLA

VICOLO SAN PIETRO

VICOLO SANT'ANTONIO ABATE

VICOLO TRE CORONE E TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE.

L'erogazione idrica, salvo imprevisti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 2 di martedì 5 marzo.

La nota della Gori