Lavori alla rete idrica, scatta la sospensione: ecco l'elenco delle strade

Per eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarà sospesa l’erogazione idrica martedì 9 aprile dalle 10 alle 20 salvo imprevisti, in alcune strade.

L’elenco

Le strade coinvolte sono le seguenti:

• Via Alberto Alì;

• Via Paolo De Granita (tratto compreso tra via Alberto Alì e via Costantino l’Africano);

• Via Eugenio Caterina (dal civico 1 al civico 11);

• Via Nizza (dal civico 131 al civico 137).

L’avviso: