Linea Salerno - Nocera Inferiore: treni ancora sospesi, tecnici al lavoro

Ancora sospesa la linea Salerno - Nocera Inferiore, via Cava dei Tirreni: dal 20 gennaio, infatti, la circolazione ferroviaria è stata sospesa per danni dovuti al maltempo, precisamente per una frana in prossimità dei binari nel tratto tra Vietri e Salerno. Disagi per gli utenti, dunque, tra limitazioni di percorso o cancellazioni per i treni regionali.

Prosegue l’intervento dei tecnici di Rfi: è stata riprogrammata l’offerta ferroviaria e attivato il servizio sostitutivo con autobus.

