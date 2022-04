Lavori a Salerno città: tre sospensioni idriche nella Settimana Santa, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco per tre giorni, in diverse zone della città, per alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica. In particolare, martedì 12, dalle ore 11 alle ore 15 per lavori in via Giovanni Santoro ed in va Tenente Carmine Calò, rubinetti a secco in diverse strade:

Via Ten. Col. Carmine Calò

Domenico Scaramella

Via Giuseppe Natella

Via Clemente Mauro

Via Giovanni Santoro

Via Fratelli De Mattia

A seguire, mercoledì 13 aprile dalle ore 13 alle ore 17, per effettuare intervento riparativo in via Fieravecchia, sarà sospesa l’erogazione idrica in via Fieravecchia da incrocio via Alberto Pirro ad incrocio via Leopoldo Cassese, via Alberto Pirro dal civico n° 28 al civico n° 35 e via Velia dal Civico n° 92 al civico n° 98.

L'altro intervento

E ancora, giovedì 14 aprile dalle ore 11 alle ore 15 per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Casa Dei Pazzi – Casa Gallo di Brignano, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica in varie zone.

L'elenco:

Pastorano

Via Fontana Genca, Via Casa Volpe, Via Ariella, Via Pastorano, Via Casa Scuoppo, Via La Fragola, Via E. Iandolo, Via Marzullo, Via G. Albano, Via Torre Bianca

Brignano Superiore

Via di Brignano, Via Vecchia di Brignano, Località Piezzo di Brignano, Via Fondo Vignola, Casa Gallo di Brignano, Via Casa dei Pazzi, Via Sant’Eustachio di Brignano, Via Cerzone, Via Piezzo di Brignano

Brignano Inferiore

Via di Brignano, Via S.Alfonso Maria dei Liguori, Via F.lli Magnone, Via Compra di Brignano, Casa Cimiteriale

Via Panoramica (fabbricati ubicati nella traversa altezza civico n.29)

Via C.Gatti, Via Irno (tratto compreso tra civici n.233 e n.239)

Via Casa Manzo (civici nn. 17 A/B/C/D/E/F)

L'avviso