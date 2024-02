Ad Angri un'operazione congiunta dei Carabinieri e del Nucleo Cinofili di Sarno ha portato all'arresto in flagranza di un 58enne del luogo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo per contrastare lo spaccio e il consumo di droghe, gli uomini dell'Arma hanno scoperto e sequestrato circa 43 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, nell'abitazione dell'uomo. Al 58enne sono stati concessi gli arresti domiciliari.