Spaccio di droga, automobilista fermato con la cocaina sull'A2 “del Mediterraneo”

In azione, la Polizia di Stato che ha tratto in arresto un cittadino originario di Nocera Inferiore, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, il 30 maggio, un equipaggio della Sottosezione della Stradale di Sala Consilina, in servizio sull’autostrada A2 “del Mediterraneo”, insospettito dalla pericolosa guida dell’autista, ha controllato una vettura in transito lungo la carreggiata sud, nei pressi dello svincolo di Atena Lucana.

L'arresto

Le successive attività di accertamento hanno fatto emergere come il conducente risultasse essere privo di patente di guida e con numerosi precedenti. Pertanto è stata eseguita una perquisizione sulla persona e sul veicolo, consentendo il rinvenimento di oltre 100 grammi di cocaina. L'interessato è stato tratto in arresto, perché colto in flagranza, e condotto presso la Casa Circondariale di Potenza, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro.