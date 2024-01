Salerno, trovato in possesso di otto dosi di cocaina: minorenne arrestato

Un minorenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Salerno con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

L'operazione

Gli agenti hanno notato due giovani che, alla vista dei poliziotti, hanno provato a disfarsi di un contenitore in cui erano riposte 8 dosi di cocaina. Uno dei due giovani fermati è stato trovato in possesso anche di una cospicua somma di denaro, probabile provento dello spaccio. Inoltre, a casa sua sono stati ritrovati un bilancino di precisione ed un’altra somma di denaro contante per alcune centinaia di euro. Il minore è stato tratto in arresto. Il secondo giovane, maggiorenne, trovato in possesso di una dose di cocaina e di una somma di denaro, è stato denunciato in stato di libertà.