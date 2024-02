Spaccio: da Fisciano a Scampia per la droga, 39enne arrestata

Da Fisciano a Scampia, per lo spaccio. E' finita nei guai una 39enne della Valle dell'Irno beccata nella sua auto in via Fratelli Cervi, a pochi passi da uno dei rioni popolari di Scampia. I carabinieri le hanno scovato addosso 5 dosi di eroina, 3 di cobret e una di crack. La donna è stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora nel carcere di Pozzuoli.