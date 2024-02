Droga nella movida, a Nocera: scattano un arresto e un divieto di dimora

Sono accusati di cessione e detenzione di droga, E.R., classe '79 e C.G. classe '89, entrambi di Nocera Inferiore, arrestati perchè colti in flagranza dagli agenti del Commissariato insieme ai militari della Finanza il 16 febbraio. La Polizia, nell'ambito dei controlli della movida, dopo aver osservato alcuni giovani fermi sulla strada, ha notato che uno di questi si era avvicinato guardingo ad un'auto sopraggiunta sul luogo, appurando che aveva ricevuto qualcosa dal passeggero della vettura.

Il fatto

Gli agenti, così, sono intervenuti bloccando il giovane e le persone a bordo dell'auto che hanno tentato la fuga. L'uomo a piedi, fermato e controllato, è stato sorpreso con alcune dosi di droga. Intercettata poi anche l'auto il cui autista ha tentato di eludere il fermo, con una rapida manovra in retromarcia: il passeggero ha tentato di disfarsi di un contenitore, immediatamente recuperato dai poliziotti, al cui interno c'erano 17 involucri di cellophane contenenti altra droga, esattamente di cocaina. Così, i passeggeri della vettura sono stati dichiarati in stato di arresto mentre all'assuntore è stata contestata la violazione amministrativa. All'esito dell'udienza di convalida, il 19 febbraio, uno degli indagati è stato sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari, mentre per l'altro è scattato il divieto di dimora nella provincia di Salerno. I controlli continuano.