Spaccio a Eboli: scovata droga nel portaombrelli, arrestato

E' stato arrestato a Santa Cecilia di Eboli, un giovanissimo pusher italiano, il 15 marzo, dagli agenti del Commissariato di Polizia di Battipaglia.

A seguito di una perquisizione, lo spacciatore sarebbe stato trovato in possesso di circa 120 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Ora è finito nei guai, per l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente.