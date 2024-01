Sorpreso con cocaina e contanti: arrestato uno spacciatore a Nocera Inferiore

E' stato arrestato per spaccio, G.G., a Nocera Inferiore. Nella mattina del 29 dicembre, i carabinieri, durante un servizio di controllo, hanno trovato 3 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento della droga e 580 euro in contanti nell'ambito di una perquisizione domiciliare e personale.

Il pusher, dunque, è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno.