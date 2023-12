Arresto per spaccio sul territorio di Eboli. A finire in manette C.D.A., fermato in flagranza di reato. L'uomo, che era già sottoposto al regime carcerario, si trovava in permesso premio quando è stato trovato in possesso di 118 grammi di hashish, introdotto all'interno del suo corpo.

L'arresto

Lo stupefacente è stato scoperto presso una struttura medica, alla quale l'uomo si era rivolto dopo un malore avvertito e legato proprio alla presenza dello stupefacente nel suo corpo. L'arrestato dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.