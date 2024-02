Spaccio di droga nella zona di Pastena: arrestato 16enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno hanno arrestato un sedicenne del posto, indiziato per detenzione e spaccio di hashish. Il giovane è stato fermato nella zona di Pastena nota come "Ciampa di cavallo" con addosso 21 grammi di hashish. Ulteriori 488 grammi della stessa sostanza sono stati poi trovati nella sua abitazione, insieme a materiali per il confezionamento dello stupefacente. Il minore è ora in attesa dell'udienza di convalida presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno.