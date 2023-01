Stadio Arechi, presentati sei progetti al Comune: si valutano le offerte

Restyling dello stadio di Salerno: inizia l’iter per i lavori. Sono sei, infatti, i raggruppamenti temporanei di professionisti che hanno presentato un’offerta per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva dei lavori di riqualificazione dello stadio Arechi (compresa la realizzazione della copertura), per un importo di 35 milioni di euro.

Le offerte

Domani - riporta il gruppo Arcan - si terrà la prima seduta pubblica per l’analisi delle offerte pervenute e, di conseguenza, si potranno conoscere i nomi degli studi di progettazione partecipanti.