Perseguita l'ex fidanzata: 22enne agli arresti domiciliari

E' finito agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, un 22enne, arrestato il 24 novembre dai carabinieri di Amalfi, come disposto dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura.

Le denunce

Il provvedimento è scattato dopo le diverse denunce presentate dalla vittima per le molestie subite dall'indagato, ma è ovviamente suscettibile di impugnazione. Le accuse formulate saranno al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del provvedimento.