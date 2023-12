Stalking a Nocera: pedina e colpisce con un coltello l'ex compagna, condannato

E' stato arrestato dai carabinieri di Nocera Inferiore, A.L., 51enne nocerino, condannato in via definitiva a 3 anni e 9 mesi di reclusione per atti persecutori, lesioni aggravate, porto d'armi abusivo e porto di oggetti atti ad offendere nei confronti dell'ex compagna.

L'uomo, non accettando la fine della relazione con la donna, ha iniziato a seguirla, picchiandola ed arrivando a colpirla con un coltello. Il 51enne è stato rinchiuso nel carcere di Salerno.