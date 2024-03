Nuova sospensione idrica sul territorio di Salerno: ecco le zone interessate

Nuova sospensione idrica sul territorio di Salerno. Lo stop all'erogazione si verificherà giovedì 14 marzo dalle 14.30 alle 19.30 e si renderà necessario al fine di effettuare lavori per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua.

Le strade interessate

Via Nicola Granati (civ. 1)

Via Enrico Moscati

Via Vittoria del Re

Via Gherardo Cristaino

Via F. Della Monica (dal civico 2 al 36 e dal 7 al 17)

Via Cosimo Vestuti (tutti i civici ad esclusione dei civici 5/A, 7 e 9)

Piazzale Ovidio Serino

Via Caterina Farina (civici pari e dal 21 al 31)

Via Francesco Federici

Via Giuseppe Maria Pessolani

Via Stefano Passaro (civici 1, 3, 5 e 7)