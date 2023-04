Lavori urgenti, stop all'erogazione idrica in alcune zone di Salerno: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica in alcune zone di Salerno martedì 18 aprile dalle 15 alle 18. L'interruzione si renderà necessaria per permettere a Salerno Sistemi di eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria in Via Costanzella Calenda altezza civico 9.

Le zone interessate

Queste le strade interessate dall'interruzione idrica:

Via Costanzella Calenda

Via Egidio De Corbeil

Via Piero da Acerno

Piazzetta Mario Notaroberto



"Si avverte che - fa sapere Salerno Sistemi - che nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla".