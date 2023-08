Una ricompensa di 2500 euro per chi aiuterà ad individuare i responsabili della strage di cani avvenuta nei giorni scorsi a Castel San Giorgio. Ad annunciarla è l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente.

La ricompensa

"Innanzitutto, da animalisti, vogliamo ringraziare la sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara per l'attenzione non solo a parole che sta dimostrando sulla vicenda dell'avvelenamento dei cani nel suo territorio di competenza e chi con lei si sta occupando in maniera concreta di questa vicenda" si legge nella nota dell'associazione. "Dal canto nostro - aggiunge l'Aidaa - domani invieremo una denuncia per momento contro ignoti per la strage di cani avvenuta nei giorni scorsi e abbiamo deciso di istituire una ricompensa di 2500 euro che verrà pagata chi con una denuncia formale aiuterà ad individuare e far condannare in via definitiva l'autore o gli autori di questa strage criminale".