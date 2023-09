Tensione a Battipaglia: straniero spaventa i passanti con un bastone e rischia il linciaggio

Sabato sera movimentato a Battipaglia, in centro: uno straniero, infatti, armato di bastone, avrebbe iniziato a minacciare i passanti ed avrebbe anche aggredito una donna. Poco dopo, sarebbe stato fermato e picchiato da tre ragazzi presenti. Necessario dunque l'intervento della Polizia che ha denunciato l'aggressore e sequestrato il suo bastone.

Accertamenti in corso, in ogni caso, per fare maggiore chiarezza sull'accaduto ed anche sull'intervento dei tre che avrebbero usato a loro volta violenza contro lo straniero.