Paura a Minori, sub intrappolati in una grotta: salvati dai soccorritori

A Minori quattro sub sono rimasti intrappolati all'interno di una grotta presso la località Torricella, situata al di sotto della Statale 163. Come riportato da "Il quotidiano della Costiera" un team di soccorritori, composto anche da esperti speleologi, ha raggiunto la zona via mare, avvicinandosi alla costa con un gommone. Nonostante le condizioni avverse e la risacca che impedisce un facile avvicinamento alla grotta per ancorare le corde di sicurezza, le squadre di soccorso sono riuscite a salvare i quattro sub.