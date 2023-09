"Non vendi le sigarette a mia figlia? Ora la paghi": titolare di un tabacchi aggredita dalla madre di una minore

Rissa sfiorata, la scorsa settimana, nel centro storico di Salerno. La titolare di un tabacchi di via Duomo, infatti, lo scorso giovedì, avrebbe negato ad una minore l'acquisto delle sigarette: la madre della ragazzina, su tutte le furie, sarebbe entrata nell'esercizio commerciale per scagliarsi contro l'esercente. Quest'ultima, tuttavia, aveva solo rispettato la legge che vieta la vendita e la somministrazione del tabacco ai minori di 16 anni.

L'intervento

E' stato necessario l'arrivo delle forze dell'ordine, come riporta La Città, per placare gli animi. La titolare della tabaccheria, intanto, è stata affidata ai sanitari per le cure del caso. Sconcerto in zona per l'accaduto.