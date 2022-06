Manutenzione del verde pubblico: lo stop definitivo del Tar alle cooperative sociali

Stop definitivo alle ex cooperative sociali ritenute dalla Procura collegate a Vittorio (Fiorenzo) Zoccola. Il Tar della Campania, infatti, ha posto definitivamente fine alla collaborazione ventennale che legava tali coop all’amministrazione comunale di Salerno, in particolare per i servizi di taglio dell’erba di aiuole e marciapiedi ma non solo.

Il caso

I giudici, infatti, hanno respinto i ricorsi presentati da due ditte che, prima dell’inchiesta giudiziaria, lavoravano in diverse aree verdi della zona orientale del capoluogo. I ricorsi si opponevano alla decisione del Comune di annullare tutti gli affidamenti alle cooperative sociali, i cui presidenti sono risultati coinvolti nelle indagini.