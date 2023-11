Tentata rapina in un negozio a Pastena: bandito non trova la cassa e si dà alla fuga

Momenti di tensione, questa sera, nel quartiere Pastena a Salerno, dove un uomo ha fatto irruzione all’interno di un negozio situato in via Amendola, una delle traverse che conducono alla Piazza Caduti Civili di Brescia, per compiere una rapina.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il malvivente avrebbe minacciato una dipendente per farsi consegnare i soldi della cassa che, però, si trovava dall’altra parte del negozio. E così l’uomo, per paura di essere bloccato, si è dato alla fuga. Sul posto è giunta una volante della Polizia di Stato che ha ascoltato la testimonianza dei presenti ed avviato subito le indagini per risalire all’identità del bandito.