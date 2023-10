"Suo figlio ha avuto un incidente, preparate i soldi": tentata truffa ai danni di un 91enne a Pastena

Ancora un tentativo di truffa ai danni di un anziano a Salerno. Un uomo - riporta Il Mattino - ha telefonato, nei giorni scorsi, ad un 91enne residente nel quartiere Pastena dicendogli che il figlio aveva causato un incidente stradale ed era ricoverato in ospedale. E che, per evitargli la denuncia, avrebbe dovuto pagare e, viste le sue condizioni di salute, i soldi doveva darglieli il padre. Per convincerlo, un complice del truffatore ha finto di essere in figlio che confermava quanto da lui dichiarato al telefono.

Il caso

L’anziano, preoccupato, ha iniziato a mettere da parte soldi e gioielli. Ma, fortunatamente, proprio pochi minuti prima che i due malviventi si recassero presso la sua abitazione, il figlio si era sentito telefonicamente con il fratello, al quale il padre aveva raccontato dell’incidente facendogli intuire il tentativo di truffa. Di qui l’immediata denuncia sporta ai carabinieri, che ora stanno indagando anche su questo caso.