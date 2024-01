"Ha provato a palpeggiarmi, in pieno giorno": carabinieri in via Nizza

Avrebbe provato ad avvicinare e palpeggiare una minore, in pieno giorno, un uomo, in via Nizza, poco distante da via Farao. A denunciare l'accaduto nei giorni scorsi, la presunta vittima che sarebbe riuscita a mettere in fuga il molestatore. Quest'ultimo si sarebbe allontanato imboccando via Fratelli del Mastro, per poi giungere in via Cacciatore e dileguarsi.

Gli accertamenti e l'appello

In corso, dunque, le indagini dei carabinieri: preziose, come sempre, potrebbero rivelarsi le immagini del sistema di video-sorveglianza delle attività commerciali della zona, in modo da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e da individuare il presunto colpevole. Intanto, i residenti della zona sollevano nuovamente il problema della scarsa illuminazione e della carente presenza di forze dell'ordine nel quartiere, non nuovo a episodi di criminalità.