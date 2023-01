Tentato furto ad Auletta: proprietario fa saltare il colpo, si indaga

Tensione ieri sera, a Mattina di Auletta: come riporta Ondanews, il proprietario di un'abitazione, insospettito dall'agitazione del suo cane, ha notato ben due recinzioni in metallo tagliate. Probabilmente, dei malviventi avevano tagliato la rete che funge da protezione della proprietà, per introdursi in casa e mettere a segno un furto, ma l'intervento del proprietario li ha fatti desistere dall'intento.

Il malcapitato ha informato i carabinieri dell'accaduto: accertamenti in corso.