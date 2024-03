Tentato furto presso la farmacia del distretto sanitario di Sapri

Non c'è pace per il Cilento: continuano a susseguirsi i furti in vari comuni. Ignoti, ieri sera, hanno preso di mira la farmacia del distretto Sanitario di Sapri. Grazie all'allarme attivato con la videosorveglianza presente, tuttavia, i malviventi sono fuggiti, desistendo e rinunciando al colpo. Indagano, dunque, i carabinieri per identificare i responsabili del tentato furto.