Tentato furto in una lavanderia in pieno centro a Salerno: fermati tre ladri

Un tentativo di furto ( e non una rapina come inizialmente ipotizzato) si è verificato, questa mattina, ai danni di una lavanderia self service situata in pieno centro a Salerno. Tre presunti ladri - due uomini ed una donna - si sono introdotti all’interno dell’attività, situata in Corso Garibaldi, cercando di forzare la cassa contenente i gettoni per utilizzare le lavatrici e di sfondare un muro per rubare i soldi. Tempestivo l’arrivo dei carabinieri che sono riusciti a fermarli prima che riuscissero a fuggire. Ora i tre sono stati condotti in caserma e la loro posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.