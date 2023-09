Tentato furto in un noto supermercato di Pontecagnano: coppia in manette

Hanno tentato il furto in un noto supermercato di Pontecagnano Faiano, ma non l'hanno fatta franca C.S. e M.B., donna e uomo beccati a sottrarre beni dall'esercizio commerciale.

L'arresto

I carabinieri della Compagnia di Eboli, il 22 settembre, su segnalazione degli addetti alla sicurezza, infatti, li hanno messi in manette per furto aggravato in concorso.