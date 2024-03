Ladri in azione nel Vallo di Diano: tentato furto in una tabaccheria

Non c'è pace per il Vallo di Diano: i malviventi hanno preso di mira una tabaccheria in via Prato, a Teggiano, nella notte tra venerdì e sabato. Scesi da un'auto, la banda ha tentato di scassinare l'ingresso dell'attività per mettere a segno il colpo, ma qualcosa è andato storto ed ha desistito, come riporta Ondanews.

Gli accertamenti

Indagano i carabinieri, dopo la denuncia della proprietaria: preziose, come sempre, saranno le immagini della videosorveglianza.