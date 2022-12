E' accusato di tentato omicidio, C.C., cittadino rumeno arrestato dagli agenti del Commissariato di Battipaglia, il 10 dicembre.

L'uomo, per cause da accertare, ha accoltellato una sua connazionale di 34 anni, recidendole l'arteria femorale. C.C. è stato colto in flagranza e ammanettato.