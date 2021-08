Esami e prelievi a pagamento tranne che in ospedale, ma al Ruggi il laboratorio d'analisi è chiuso: la beffa

Non bastavano gli esami e le prestazioni sanitarie a pagamento: chi necessita di prelievi ed esami del sangue specifici, se non è in condizioni economiche agiate, per risparmiare deve raggiungere gli altri presidi ospedalieri della provincia, come Cava e Mercato San Severino

I tetti di spesa sono stati superati, come è noto, per cui le prestazioni sanitarie e le analisi ad oggi risultano a pagamento in Campania. Così, i cittadini che necessitano di esami e visite, tendono a rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche, con tempi di attesa molto lunghi, a tutto danno dei casi più urgenti. Ma non finisce qui: da mesi, è stato chiuso il laboratorio di analisi del Ruggi di Salerno. Ragion per cui, chi necessita di prelievi ed esami del sangue specifici, se non è in condizioni economiche agiate, per risparmiare, deve raggiungere gli altri presidi ospedalieri della provincia, come Cava e Mercato San Severino.

La denuncia

Ulteriore beffa, questa, per le fasce meno abbienti, come denunciato da una nostra lettrice: "Ho telefonato questa mattina al Cup del Ruggi per prenotare un esame del sangue particolare che mi verrebbe a costare troppo presso un laboratorio privato - ci spiega l'utente - Ma la centralinista mi ha risposto che da circa un anno il laboratorio di analisi del Ruggi è chiuso e che non riapre per ora: mi ha consigliato di recarmi a Cava o a San Severino per poter effettuare l'esame che mi occorre. Ma io non ho l'auto e non sono giovane: chi mi accompagna? E' possibile che noi, residenti del capoluogo di provincia, dobbiamo spostarci in un altro comune perchè il nostro ospedale che è il principale chiude il laboratorio? In questo periodo in cui non c'è neppure l'esenzione, per giunta? E' vergognoso", ha concluso la salernitana. Necessario, senz'altro, riaprire il laboratorio del Ruggi quanto prima, per evitare altri problemi a chi, probabilmente, già combatte la sua battaglia con patologie, gravi e non, non più monitorabili a costi contenuti.