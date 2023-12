Via i Crocifissi dalle aule in un istituto comprensivo di Battipaglia: l'ira delle mamme

Esplode la polemica nell'istituto comprensivo Gatto di Battipaglia. Alcune mamme hanno segnalato alla nostra redazione come la dirigenza scolastica abbia provveduto a rimuovere il crocifisso dalle aule per rispetto agli alunni di religioni diverse. "Non è stata organizzata la manifestazione tradizionale con Babbo Natale, nè è stato allestito il presepe e, cosa ancora più grave, dei Crocifissi non vi è più traccia: nessuno ha dato spiegazioni in merito a tale scelta assolutamente discutibile. Privare i bambini cristiani del Natale e dei simboli del loro credo non può essere segno di integrazione per alcuno".

L'ira di Noi Moderati

Sul tema, interviene la referente del dipartimento per la Tutela Animali di "Noi Moderati" di Battipaglia, Stefania Greco: "Il crocifisso è stato tolto da quasi tutte le aule della scuola in rispetto, dicono, delle religioni diverse. Ma io mi domando: rispetto non vuol dire forse condividere simboli e usanze diverse? Nelle scuole si dovrebbe insegnare la condivisione, non la privazione". A darle appoggio, Enrico Tucci, coordinatore cittadino di Noi Moderati: "Per noi integrazione non significa cancellazione della propria identità - precisa il coordinatore- Reputiamo assolutamente inaccettabile la scelta della scuola. I bambini che non credono al Natale sono liberi di non festeggiare e di credere in altro, ma senza far negare ai cristiani il loro credo". Intanto, un gruppo di mamme, attraverso la nostra testata, chiede chiarezza alla dirigenza scolastica del Gatto che, ad oggi, non avrebbe fornito comunicazioni in merito alle famiglie degli alunni.