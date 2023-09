Dramma a Torre Orsaia, Ciccio Nappi trovato morto vicino alla sua auto

E’ stato ritrovato senza vito Ciccio Nappi, l’87enne di Torre Orsaia scomparso da alcuni giorni. Il corpo dell’anziano è stato rinvenuto, vicino alla sua auto (Fiat Bravo), in una stradina che conduce al vicino comune di Caselle in Pittari dove si stava recando per fare benzina. Di lui si erano perse le tracce da lunedì pomeriggio. La notizia del suo decesso sta facendo il giro della località cilentana, dov’era molto conosciuto per essere stato titolare di un’officina meccanica.